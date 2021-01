Fudbaler Bajerna Robert Levandovski sa dva gola u ubedljivoj pobedi protiv Majnca 5:2 stigao je do 19. ligaškog pogotka u sezoni.



Najbolji fudbaler sveta za 2020. godinu stigao je u trećem danu nove godine do impresivne statistike koja pokazuje koliko je dominantan u najjačem nemačkom prvenstvu.



Levandovski je 19 pogodaka stigao do istog broja golova koje su postigli drugi i treći strelac lige.



Erling Haland iz Borusije Dortmund je postigao 10 pogodaka, dok je jedan manje imao Andre Silva iz Ajntrahta.



Poljak toliko impresivno igra da nije pogrešno njegovu igru nazvati - LEVANDOVSKINACIJA.