Leto strepnje, umesto Zvezdinih i Partizanovih kvalifikacija gledaćemo finale Lige šampiona?

Kako smo i pisali, UEFA će čekati razvoj situacije, ali bismo mogli da vidimo i prolongiranje roka za završetak sezone u evrotakmičenjima.



Krajnji rok je 30. jun, no kako se virus širi, teško da bi takmičenje moglo da bude nastavljeno u maju.



Zbog toga, kako piše L'Ekip, problem može da bude kompletno leto. Nion je čvrsto rešen da se sezona u evrokupovima završi, drugim rečima, spremni su da igraju u julu i avgustu.



Međutim, problem su ugovori igrača, sve bi trebalo da se promeni, plus završetak evropskih kupova u avgustu bi značio da će sezone u vodećim ligama, biti odložene.



Kako smo i naglasili svi datumi su provizorni jer niko ne zna kada će se epidemija smiriti. Plan Italijana da nastave treninge početkom aprila, a da šampionat bude odigran od polovine maja do kraja juna sada deluje kao naučna fantastika.



Klubovi se svađaju, Lacio i Napoli su odbili preporuke da sačekaju i startovaće sa treninzima naredne nedelje. Lotita optužuju da samo misli na titulu, a predsednik udruženja igrača nekadašnji kapiten Rome, Tomazi ga je nazvao nenormalnih i zatražio od fudbalera da odbiju poslušnost jer bi samo ugrozili zdravlje.



Recimo i to da najverovatnije plate za mart neće biti isplaćene, a biće smanjene i stipendije, što bi drugim rečima moglo da dovede do egzodusa iz Serije A, ali pitanje je gde bi glavne zvezde otišle, s obzirom da je u Engleskoj ista takva situacija...