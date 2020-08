"Leteći magarci" i Filip Đorđević na pragu Serije A, sve zbog penala u 3. minutu nadoknade!

Kjevo je u finalu plej-ofa za plasman u Seriju A i to nakon dosta sreće.Pobedili su u prvom meču sa 2:0, a danas su golom u 3. minutu nadoknade stigli do plasmana u finale, bilo je 3:1 za Speciju. Gol je postignut iz penala koji je mnogima sumnjiv.Galabinov je doveo Speciju u prednost u 2. minutu utakmice, a onda su za tri minuta početkom drugog poluvremena potpuno preokrenuli rezultat u svoju korist.Mađore i Nzola su u 50. i 53. minutu doveli Speciju do 3:0, odnosno ukupnih 3:2.Ipak, Kjevu je bio potreban jedan gol za prolazak, što se i desilo.Postigli su ga u 3. minutu nadoknade vremena i to iz penala, Leverbe je bio strelac. Bila je ruka u kaznenom prostoru, biće dosta polemike oko ovoga. Đorđević igrao 78 minuta.U drugom polufinalu igraju Frozinone i Pordenone, trenutno je 1:0 za Pordenone i drugi meč se igra na njihovom terenu.