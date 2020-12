Lesterova šampionska bajka, između sreće, okolnosti i brojeva...

O Lesterovoj pobedi je mnogo toga pisano, tačnije o tituli koja predstavlja na neki način, najveći trijumf jednog autsajdera u vodećim ligama Evrope. Nekada je to možda bilo nešto što se može podvesti pod pojam iznenađenja, ali ne čuda, jer su razlike među timovima bile manje. Ali, sada deluje nezamislivo, da tim koji se jedva spasao ispadanja, osporavan i nipodaštan od svih osvoji titulu u možda najjačoj ligi na svetu.



Da li je Lester bio najbolji te sezone?



Brojevi ne lažu, mada postoje i neke druge brojke, koje nemaju za cilj da ospore neverovatan uspeh „Lisica“, već da iz drugog ugla, racionalno sagledaju ono što se dogodilo u Engleskoj u sezoni 2015-16.



Autori „Sokernomiksa“ Kuper i Šimanski, jednog originalnog pogleda na fudbal kroz brojeve, tačnije matematičke principe, statistiku i ekonomiju ne smatraju da je Klaudio Ranijeri bio ključ.



Podsetimo, Italijan je posle blama na klupi selekcije Grčke dočekan uz podsmeh u Engleskoj, on je imao dugu karijeru bez titula, činilo se da je potrošen, odnosno da ga je vreme pregazilo.











Dočekan je, ne sa skepsom, već razočaranjem, čak se i Lineker izblamirao jednim tvitom, zbog koga će se kasnije izviniti. Popularna teorija kaže da je Ranijeri svojim motivacionim sposobnostima ugradio samopouzdanje i želju za pobedom, ali da je na kraju i bio suviše skroman da to pripiše sebi.



Pomenuti autori polaze od druge teze, da su dva faktora bila odlučujuća, jedan je sreća, drugi odličan golman i odbrana.



Hajde da krenemo od ove druge. Lester je šampion koji je imao najslabiji gol količnik (68-32) u istoriji PL, a samo jedan šampiona, i to Mančester Junajted u onoj inauguralnoj sezoni je dao manje golova od „Lisica“. To nas dovodi do priče da u ligi gde su prvaci u proseku imali gol razliku +53 u četvrt veka, Lester nije igrao sjajno, ne bili su samo dobri.



Šta podrazumevaju pod srećom?













To da je tipičan tim iz sredine tabele imao povoljnu okolnost da su svi velikani iz top 6 imali loše ili tranzicione sezone. Mi smo mišljenja da je to godina Totenhemove propuštene prilike, ali hajde da pogledamo ostale. Arsenal je praktično živeo kraj „vengerovskog“ doba, Siti očekivao tranziciju, odnosno dolazak Pepa Gvardiole, praktično je Manuel Pelegrini bio na pozajmljenom vremenu. Junajted je takođe bio u nevolji jer je Van Gal bio viđen za otkaz, tačnije on ni posle godinu i po dana nije uspeo da nametne svoj stil, jednostavno, bilo je jasno da moraju da potraže novo rešenje. Čelsi je ušao u Murinjovu treću sezonu, raspali su se nakon titule prvaka, bio je to njihov daleko najgori start u veku i kada je Murinjo smenjen u decembru, oni su već razmišljali o narednoj sezoni. Dakle, kombinacija povreda, loše forme, neki kažu i očajnog suđenja na račun velikih, ne umanjuje po autorima Lesterov trijumf, ali pokazuje da su se kockice poklopile i da je to radio na kraći period od godinu dana. Ono što im daje za pravo je činjenica da se sledeće godine ekipa raspala, Ranijeri smenjen, što pokazuje neodrživost prevrtljivih faktora na duži period.







Odbrana u Engleskoj retko rešava prvenstvo kao te sezone. Ako uporedimo sa brojevima pre i posle toga, Šmajhel je u proseku branio 5.6 udaraca u okvir gola više nego ostali čuvari mreže u PL, osim donekle Gomeza iz Vorforda. Dakle, imao je više posla.



Plus, sam način igre Lestera je bio vrlo defanzivan, oni su imali dva igrača u top pet po broju oduzetih lopti na svojoj polovini, protiv njih je bilo teško graditi igru iz poseda što svi veliki timovi pokušavaju. Kante je u toj kategoriji bio treći , u većini ostali defanzivnih pokazatelja prvi od veznjaka, a Fuks je na toj listi bio peti. Da je Kante bio prevaga pokazuje i sledeća sezona kada je pretrčao uz Eriksena najviše kilometara u ligi. On je Denija Drinkvotera načinio boljim nego što jeste, ostavivši mu manje prostora za pokrivanje, kada je ovaj otišao u Čelsi, videlo se da to nije to. Napomenimo i da je Ranijeri bio skeptičan prema Kanteu, ali da sigurno skauti Reala nisu bili ludi kada su Perezu preporučili malo poznatog igrača, tu brojevi igraju ulogu, ali oni drugi, predsednik Reala je smatrao da vezista nije atraktivan i samo ponovio glupost koju je svojevremeno učinio sa Makaleleom.











Ranijeri je jasno imao veliki uticaj, međutim, tom timu se pogodilo baš sve, da ima kapacitet da odgovori defanzivnim zahtevima trenera, da kupi na tržištu igrače koje su veliki klubovi propustili jer nisu bili dokazani na najvećoj sceni i da upravo simbioza nedostatka očekivanja i neočekivane šanse učini da Lester, čak i u onom trenutku kada je postalo jasno da žive bajku o Pepeljugi ne bude uplašen, jer i dalje nije bilo nikakvog pritiska.



Sezonu ranije, tačnije pošto su se spasili, oni su obrukali gazdu ponašanjem na Tajlandu, u čemu je učestvovao i sin trenera Pirsona koji je dobio otkaz, očigledno da su to, manje više isti igrači koje je rezultat i neočekivana šansa držala u igri.



Ranijeri je 11 godina ranije, kada je Roman Abramovič sleteo u Čelsi, dobio 16% čitavog transfer obrta te sezone u PL i nije uspeo. On je omiljeni gubitnik, tako ga poznaju u Italiji, fini Rimljanin, čovek koji dugo traje, ali bez velikih uspeha. I to je problem za ljude u velikim klubovima, očekivanja i sujete igrača. U Lesteru nije bilo ni jednog, ni drugog, za neke fudbalere poput Vardija to je bila šansa koju je čekao čitavog života, ostatak je zagrabio komad slave. Nije ni Lester mali, ni siromašan klub, njihovi vlasnici su mogli da ulože ogroman novac, ne takav kao vodeći klubovi, ali oni su se opredelili ta skauting, budističke monahe koji isteruju loše duhove i najvažnije, trenera koji je odgovarao mentalitetu tima. I ma koliko to bilo čudno, samo jednom u veku se takve stvari poklope.



Zbog toga je Lester napravio čudo...



Niko više u Engleskoj, ali i u ostalim vodećim ligama neće prići ni blizu...