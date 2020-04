Lekcija fudbalerima - Budite kao Sesk Fabregas

Sesk Fabregas je u više navrata pokazao svoju veličinu, pa današnja vest i nije takvo iznenađenje.



On je pristao da se lično odrekne 30% svojih godišnjih primanja, što iznosi nešto više od dva miliona evra, kako bi Monako zadržao sve zaposlene u klubu i imao novca da ih isplati.



Monako je bio primoran da povuče neugodan korak i da otpusti deo radnika, ali je Fabregas odlučio da svoj novac preusmeri na taj deo klupskog budžeta.



Ni to nije sve, on je odlučio da klubu dozvoli "zamrzavanje" njegovih primanja na minimum četiri meseca dok se situacija ne stabilizuje, a taj period može i da se produži ukoliko je u interesu Monaka.



Zanimljivo da Monako još uvek nije napravio kolektivni dogovor sa svim igračima oko potencijalnom smanjenju plata, ali je Fabregas samoinicijativno insistirao da 30% njegove plate za ovu godinu bude preusmereno svim zaposlenima.



Zaista divan potez svetskog šampiona iz 2010. godine, koji je slavu stekao igrajući za Arsenal, Barselonu i Čelsi, pre dolaska u Monako.