Legendarni Irac Mik Mekarti na novom zadatku

APOEL je naveo da je Mekarti potpisao ugovor do kraja sledeće sezone. On će na klupi tog kluba zameniti Marinosa Uzunidisa koji je prošle nedelje dobio otkaz.



Mekarti je peti trener sa punim radnim vremenom u APOEL-u u poslednjih 15 meseci.



APOEL je prošlog meseca izgubio u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Evrope i trenutno je na desetom mestu u kiparskoj ligi sa 14 timova.



Mik Mekarti je vodio Irsku na Svetskom prvenstvu 2002. godine kada je stigao do osmine finala, a na klupu te selekcije vratio je 2018. godine.



Irska je stigla do baraža za plasman na Evropsko prvenstvo, ali je Mekartiju istekao ugovor pre nego što su utakmice, odložene zbog korona virusa, odigrane u oktobru.



Predvođena Stivenom Kenijem, Irska je izgubila od Slovačke posle penala.