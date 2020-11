Legendarni Gaskojn odgovorio Šiltonu oko Maradone, pa ovo je definicija!

Piter Šilton je ovih dana centralna tema po medijima, svojih pet minuta nove slave koristi da kaže kako je Maradona bio veliki igrač, ali nije bio sportista, nije priznao da je varao, nikad se nije izvinio za to što je uradio.



Oglasio se Pol Gaskojn koji je priznao da je igrao pripit protiv Sevilje, za Lacio, on je to rekao Maradoni u tunelu pred meč, ali mu je Dijego odgovori: "Ne brini Gazo, i ja sam..."



Na tom meču je Lacio dobio Sevilju, a Gaza je nanizao nekoliko igrača i dao gol. Otišao je kod Maradone i rekao mu: "Da vidimo sada tebe".



"Mnogo sam se posle ružno osećao, shvatio sam da on može sve, pa iako nije dao gol na toj utakmici, smešno je da se poredim sa njim", kaže Gaskojn.



Što se Šiltonovih reči tiče, slavni Englez je jasan.









"Pa da nije Maradone, fudbalske ikone, niko ne bi poznavao Šiltona".



