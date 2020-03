Legendarni Amerikanac ne miruje, sada se vratio iz penzije!

Hauard je suvlasnik i sportski direktor Memfisa učesnika američke USL lige, što je jedna liga ispod glavne, Mejdžor lige.



Hauard (40) je završio karijeru u oktobru, posle tri godine igranja u ekipi Kolorado Rapids u MLS ligi.



"Volim da igram i volim da se takmičim, a ovo mi pruža priliku za sve to. Otkako sam se povukao u oktobru, porasla je moja opsesija za fudbalom. Želja za pobedom me i dalje pokreće", naveo je Hauard preneo je Bi-Bi-Si (BBC).



Hauard je od 2003. do 2016. godine odigrao 491 utakmicu u svim takmičenjima za Mančester junajted i Everton. Odigrao je 121 utakmicu za reprezentaciju SAD i igrao je na dva Svetska prvenstva.



On je rekorder po broju odbrana na jednoj utakmici Svetskog prvenstva - 15 protiv Belgije 2014. godine.



Iz reprezentacije se povukao 2017. godine.