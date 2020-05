Legendarna slika! Deceniju kasnije znamo, šta je "Posebni" rekao Pepu u jednoj od najvažnijih utakmica u istoriji kluba!

Pokazalo se kao predskazanje, po mnogima to je najveća utakmica i najveća pobeda u istoriji Intera, a predstavlja Murinjovo remek delo.



Barsa je bila apsolutni favorit pred polufinale, ali ih je Inter dobio 3:1 na "Meaci" i sa lepom prednošću otišao u Kataloniju, mada i dalje svi su očekivali da Gvardiolin tim sa Mesijem i Ibrom ode u finale.



No, kada je u prvom poluvremenu sudija De Blekere isključio Motu, nakon što je Buskets odglumio da je dobio udarac, činilo se da Interu nema spasa. Sa desetoricom, posle pola sata protiv jedne od najboljih ekipa u istoriji, zaista niko nije verovao, da će Inter preživeti.



Ipak, do poluvremena je ostalo 0:0, a onda na početku drugog, kada je Gvardiola davao instrukcije Ibrahimoviću šta da radi sada kada njegov tim ima igrača više, Murinjo prilazi nenadano i nešto šapuće iznenađenom treneru rivala.



Bio je to psihološki trik, ali i predskazanje.













"Krajičkom oka sam video kako Barsina klupa slavi kad je isključen Mota kao da su već prošli u finale", rekao je za "Gazetu" Murinjo, na desetogodišnjicu velike pobede.



Onda je odlučio.



Prišao je posle poluvremena Gvardioli i samo mu prošaputao.



"Nemojte još da slavite, utakmica nije gotova", rekao je "Ze" iz Setubala.



Meč je ušao u istoriju, možda i da se izučava odbrana Intera, koji je izdržao opsadu. Barsa je dala gol u 84. minutu, preko Pikea, ali je ostalo tako, a to kako se Inter kretao, činio Barselonu bezopasnom, pokrivao prostor je ostala lekcija za pamćenje.



Za Katalonce to je pobeda koju su uvek želeli da zaborave, a za Murinja najdivniji poraz u karijeri.



Slavio je na "Kamp Nou", onda ga je Valdes fizički napao, dok je "Kamp Nou" sipao uvrede na račun Portugalca. Ali, Inter je osvojio finale i kasnije uzeo titulu protiv Bajerna.