Legenda španskog fudbala, hoćemo li videti najbizarniju smenu u istoriji?

U slučaju da Malaga smeni Viktor Sančeza biće to najbizarniji trenutak u novijoj istoriji španskog fudbala. Bivši fudbaler Reala je snimio kućni video, noseći dres Malage.



Da ne ulazimo u detalje, on tvrdi da je u pitanju iznuda i kontaktirao je policiju.



Klub je započeo istragu, kako bi raspetljali čitavu situaciju i eventualno uručili otkaz 43-godišnjem treneru.



On je dobro poznato ime, nekada velika nada Reala, ali je najbolje dane proveo u La Korunji sa kojom je osvojio i titulu i kup, a igrao je u završnici Lige šampiona.



Vodio je Depor, Betis, Olimpijakos i preuzeo je Malagu prošle godine. Sančez je upozorio medije da će biti predmet tužbi jer ga proglašavaju za krivca, iako je žrtva, odnosno da je onaj koji je pustio video u javnost načinio krivično delo.