Legenda otkrila, "brat" Miha ga naučio slobodnjacima! Ne preterujemo, Srbin mu je poslao poruku da se naježiš!

Nekadašnji argentinski fudbaler Huan Sebastijan Veron rekao je danas da je od Siniše Mihajlovića naučio da izvodi slobodne udarce, kao i da srpskog trenera smatra svojim bratom.



Pred sam kraj svoje karijere Argentinac je u Laciju igrao sa mladim Hoakinom Koreom, koji ga je zamolio da mu pokaže kako da izvodi slobodne udarce.



"Kada je bio dete zaustavio me je na terenu i zamolio da mu objasnim kako izvodim slobodnjake. Pokazao sam mu kako da postavi telo i stopalo. To je Siniša isto učinio za mene", rekao je Veron, prenose italijanski mediji.



On je kazao i da je "njegova karijera u Italiji počela i završila se s Mihajlovićem".



"Trenirao sam s njim kada sam tek stigao u Italiju, prvog dana sam ga već video kako postavlja siluete na sedam metara. Rekao sam mu da ne mogu to, a on je uvek postizao golove. Tako je napredovao, a i ja sam uz njega", rekao je Argentinac.



Veron i Mihajlović igrali su zajedno u Sampdoriji, Laciju i Interu, a nekadašnji vezni igrač navodi da su i dalje u kontaktu i da ga je podržao u borbi protiv leukemije.



"Poslao sam mu poruku na dan njegove konferencije za štampu. Već sam znao šta će biti njegov odgovor, i pre nego što je stigao. Rekao mi je 'Hvala, volim te, ionako ću pobediti', on je moj brat", zaključio je Veron.