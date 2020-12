Le Taleku otkaz i to zbog Zvezde?!

Problemi za Damijena Le Taleka, fudbalera koji je ostavio veliki trag igrajući za Crvenu zvezdu.



On je trenutno član Monpeljea, ali nije u dobroj formi, dobio je crveni karton protiv Remsa, a problem mu prave i zbog posete Beogradu kada je primio i dres sa brojem 104 od Mitra Mrkele, sportskog direktora crveno-belih.



Šta je konkretan problem?



Le Talek često putuje i naravno da to smeta svakom klubu u kom je bio, sin i supruga mu žive u Rusiji i već je navikao upravu kluba na te vrste putovanja.



Ipak, kada je uprava kluba saznala da je Le Talek bio u poseti Beogradu, pa je sve to i medijski propraćeno, bili su besni na ovog defanzivnog veznog, prenosi "Blic", a dodaju i da je na pragu otkaza upravo zbog ovog poteza.



Inače, Le Taleka nije bilo danas u utakmici njegovog Monpeljea protiv Remsa.