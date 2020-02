LE - Roma sigurna, AZ se provukao, "farmaceuti" dobili Porto!

Domaći će imati dosta toga da kažu sudijama. Na početku meča glavni sudija meča sudi penal domaćinu, ali se ipak posle VAR pregleda odluka menja te Holanđani ostaju bez mogućnosti udarca sa kreča.Dvadesetak minuta kasnije šok, Marko Ragus donosi prednost gostima , AZ gubi 1:0 od 26. minuta.Imali su gosti još par prilika, ali je Bizot bio oprezan na golu. Domaći su svoju najbolju šansu tokom drugog dela igre imali preko Boadu, ali mladi napadač nije bio siguran. AZ ipak stiže do 1:1 i to iz penala, siguran je Kopmajners u 86. minutu.Švajcarci su vodili sa 1:0 već od 16. minuta kada Petreta koristi asistenciju Komerta. Vidmer a kasnije i Artur su imali šansu da udvostruče prednost gostiju pre odlaska na pauzu, ali Belec je uspeo da odbrani ove pokušaje.Ipak u drugom poluvremenu nije bilo spasa.Prvo je pogodio Stoker u 53. minutu a zatim i Artur u 66. minutu tako da Švajcarci imaju dobru zalihu pred revanš za nedelju dana.Andrija Pavlović je igrao do 56. minuta, dok je Uroš Matić proveo svih 90 minuta na terenu u dresu APOEL-a.Rimljani su poveli dosta rano. Januarsko pojačanje Perez dolazi do svog prvog gola u novom dresu , asistent je Edin Džeko. Igrao se 13. minut. Svoju šansu je kasnije imao i Kris Smoling, kod gostju Ođiđi-Ofoe je najagilniji, ali Pau Lopez na mestu.Imao je Kolarov dobru šansu pred kraj meča da povisi na 2:0, ali pokušaj Srbina brani golman Genta."Farmaceuti" su bili dominantni tokom prvog dela igre. Haverc je pogodio i prečku, ali gol domaćinu donosi Alario posle centaršuta na isteku pola sata igre.U drugom delu igre domaćin dobija penal, Haverc promašuje u prvom pokušaju, ali sudija ponavlja zahvaljujući VAR-u. Mlada nada nemačkog fubala koristi drugu priliku, igrao se 57. minut.Porto ipak stiže do vrednog gola u gostima, Luis Diaz koristi odbitak u 75. minutu. Mogli su Portugalci i do izjednačenja, ali Uribe nije bio precizan.