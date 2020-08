LE (kval.) - Kapiten Dugalić u drugom kolu, Borac prešao preko Crnogoraca!

Kairat je uspeo da savlada na svom terenu ekipu Noe iz Jermenije sa ubedljivih 4:1. Bor je doveo goste u prednost, a onda smo videli četiri gola domaćina i to preko Guljigita, Vagnera Lava koji je postigao dva gola i Eseole.



Rade Dugalić je odigrao svih 90 minuta kao kapiten Kairata.



Rumunski Botosani je uspeo da savlada Ordabaši iz Kazahstana, bilo je veoma neizvesno i na kraju 1:2 za goste.



Diakate je prvo promašio penal za Ordabaši, da bi Holcman doveo goste u prednost u 25. mintu. Malangu je izjednačio šest minuta kasnije, da bi Dugandžić u 33. minutu pogodio za konačnih 1:2.



Letonski Ventspils je uspeo da savlada Dinamo iz Moldavije sa 2:1 i to nakon preokreta. Rogač je pogodio za prednost gostiju, a onda su Vilela i Kolzov preokrenuli do kraja utakmice.



Borac iz Banja Luke je uspeo da golom Stojana Vranješa slavi protiv Sutjeske u derbiju ovih prostora, a albanski tim Teuta je savladao Beitar Jerusalim sa 2:0, Krasnići i Hebaj su bili strelci.







Kairat - Noa 4:1

Ordabaši - Botosani 1:2

Ventspils - Dinamo-Auto (MDA) 2:1

Borac BL - Sutjeska 1:0

Teuta - Beitar 2:0