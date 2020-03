LE - Kostiću preseli Švajcarci, Junajted bacio "petardu"!

Junajted i Bazel maltene završili posao već u prvom meču. "Đavoli" slavili sa 5:0 u Lincu dok su Švajcarci pokorili Frankfurt sa 3:0. Bašakšehir do pobede posle penala u poslednjim trenutcima meča.



Turci će imati za čim da žale, moglo je ubedljivije.Prvo poluvreme je moralo da donese makar jedan gol u mreži gostiju, ali svoje prilike nisu uspeli da iskoriste Višća, a zatim Epureanu da bi i Demba Ba na posle pola sata takođe promašio dobru priliku.U drugom delu igre izdvaja se prilika Robinja, ali ni Brazilac nije imao sreće večeras.Domaći ipak stižu do minimalne pobede, Edin Višća koristi penal u 89. minutu posle pada Dembe Ba u šesnaest metara i VAR konsultacije.Aleksić je odigrao ceo meč za domaći Bašakšehir.Rode je na samom početku imao dobru šansu, Nemac je ipak šutirao pored stative. Posle samo dvadesetak minuta gosti stižu do svog prvog gola na mečau, Kampo odlično pogađa iz slobodnog udarca . Bazel vodi od 27. minuta meča!Vidmer je imao priliku da udvostruči prednost gostiju, ali njegov šut glavom ide preko prečke.U nastavku inicijativa Frankfurta, ali bez rezultata. Pokušavali su redom Ture, koji pogađa prečku, zatim Silva i još jednom Ture, ali je Omlin bio odličan na golu Bazela.Svoje promašaje su skupo platili domaćini, pošto Bua posle asistencije Kampa povećava na 2:0 u 73. minutu meča. Da su Švajcarci jednom nogom već u četvrtfinalu potvrđuje Frei koji postavlja konačnih 3:0 u 85. minutu.Kostić je odigrao ceo meč, Mijat Gaćinović je nastupio tek od 78. minuta kada je zamenio Kamadu.Solskjerova ekipa nastavlja sa odličnim rezultatima. Gosti su dominirali stadionom u Lincu. Ređale su se prlike Junajteda, Mata i Džejms promašuju prve, ali Igalo u 28. minutu na efektan način donosi vođstvo gostima. U nastavku susreta Džejms stiže do svog gola, igrao se 58. minut kada mladi Velšanin povisuje na 2:0 . Par minuta kasnije imao je Igalo šansu za svoj drugi gol na meču, ali šut Nigerijca završava na stativi.Imali smo kontroverznu situaciju pred ulazak u 80. minut, domaći su tražili penal posle igranja rukom, ali VAR tehnologija misli drugačije. Ubrzo nakon spornog momenta, Junajted stiže do 3:0, strelac je Huan Mata.