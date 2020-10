LE (GRUPE J, K i L) - Liberec slavio, Totenhem lagano, "nula" u Zagrebu

Na drugoj strani još jedan gol u mreži LASK-a, Son je zapečatio sudbinu gostiju u 84. minutu.



U Bugarskoj u Razgradu ekipa Ludogoreca je dočekala Antverpen gde smo videli preokret.



Nakon prvih 45 minuta golova nije bilo, a onda je na samom startu drugog dela ekipa Ludogoreca stigla do prednosti preko Higinija.



Ipak, Gerkens i Rafaelov u 63. i 70. minutu preokreću rezultat u korist Antverpena.



Grupa K



Grupa L



Volfsberger - CSKA 1:1Dinamo Z - Fejenord 0:0Volfsberger je dočekao u Klagenfurtu ekipu CSKA, a gosti su već u 5. minutu stigli do prednosti. Vlašić je pronašao Gaiča koji pogađa za 0:1.Domaći su pred sam kraj prvog dela, u 42. minutu stigli do izjednačenja iz penala preko Lindla.U Zagrebu je gostovao Fejenord, videli smo sve sem golova. Gost bolji, već u 8. minutu su promašili i penal preko Berhuja, a meč su završili sa 10 igrača na terenu zbog drugog žutog kartona Senesija u 73. minutu.Ipak, Dinamo to nije iskoristio, pa u ovoj grupi nema ekipe koja ima više ili manje od jednog boda.Liberec - Gent 1:0Hofenhajm - Crvena zvezda 2:0U grupi u kojoj je i Crvena zvezda, Liberec je na svom terenu savladao Gent, a jedini gol smo videli u 29. minutu kada je Jusuf postigao gol. Mogao je golman Genta Roef možda i bolje da interveniše.