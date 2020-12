LE (GRUPE G,H i I) - "Rosonerima" pripao spektakl protiv Škota, Lester izgubio, Braga odlična!

Grci nisu imali šanse protiv gostiju iz Portugal. Braga je već posle deset minuta imala ubedljivih 2:0, golove su postigli Tormena u 8. i Esgaio u 10. minutu meča. Uspeo je da smanji Oliviera u 31. minutu na 2:1, ali Braga na pauzu ipak odlazi sa dva gola prednosti zahvaljujući Horti i golu u 45. minutu za 3:1Pokušao je AEK u drugom delu igre, izdvaja se šansa Hnida, ali bez promene rezultata - Portugalci sa druge strane stižu do 4:1 zahvaljujuči Galenu u 83. minutu. Braga je potvrdila učešće u narednoj fazi.Zorja nije uspela ozbiljnije da ugrozi Lester u prvih 45 min, imali su šanse Kočergin i Cigankis, sa druge strane Under je bio najagilniji. Pri kraju susreta Medison i Ihenačo promašuje odlične šanse što donosi kaznu. Sajadmaneš pogađa za 1:0 i drugu pobedu ukrajinskog tima ove sezone u LE.Tokom prvih 45 minuta bez golova u Lilu a onda u drugom neverovatna završnica. Prvo je Čelustka kod gostiju dobio drugi žuti, ipak gosti iz Praga dolaze do prednosti preko Krejčija, Plavšić upisuje asistenciju u 71. minutu."Doge" reaguju izmenom, Jilmaz ulazi na teren i postiže dva gola za četiri minuta. Burak je bio precizan u 80. i 84. minutu te donosi pobedu i Lil zadržava poziciju jedan u grupi sa Milanom."Rosoneri" su takođe uspeli da slave posle preokreta. I to kakvog.Seltik je poveo sa 2:0 do 14. minuta igre, strelci su bili Rogić i Eduard. Ipak do kraja prvog dela igre bilo je 2:2 - Čalhanoglu pogađa u 24. minutu iz sjajnog slobodnjaka da bi Kastiljeho doneo 2:2 samo dva minuta kasnije.U nastavku scena pripada mladom Haugeu. Norvežanin prvo donosi vođstvo Milanu svojim predivnim golom u 50. minutu da bi u 82. minutu asistirao Diazu za konačnih 4:2 i bitnu pobedu Piolijevog tima.Karabag je uspeo da stigne do svog prvog boda ove sezone u LE. Gosti iz Tel Aviva su poveli prvi, Kohen je bio siguran iz penala, samo petnaest minuta kasnije u 37. minutu Romero donosi izjednačenje 1:1.Imao je Vilde-Donald odličnu šansu da donese sva tri boda domaćinu, ali njegov šut završava na samom okviru gola. Uroš Matić je odigrao svih devedeset minuta u sastavu domaćih."Žuta podmornica" je overila svoju prvu poziciju minimalnom pobedom nad Sivasporom.Gol odluke je postignut petnaestak minuta pred kraj, Čukuvueze donosi 1:0 i pobedu gostiju za vrh grupe.