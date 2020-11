LE (GRUPE E i F) - Granada i Sosijedad sjajni, Živković pregazio "filipsovce"!

Granada je slavila u Nikoziji, nova pobeda ih stavlja na mesto lidera sa sedam osvojenih bodova.Golove su postigli Herera već u četvrtom minutu, da bi kraj prvog dela igre obeležio Duris. Igrač domaćina je u samo desetak minuta dobio dva žuta kartona, Špancima posao olakšan u nastavku.Pokušala je Omonia da razmrda stvari trostrukom izmenom, ali Suarez postiže gol u 64. minutu , Granada je privela utakmicu mirnom kraju i slavila sa 2:0.Grčki tim je konačno došao do slavlja posle dva nerešena ishoda u prva dva kola. Poveo je PSV golom efikasnog Zahavija posle penala u 21. minutu.U drugom poluvremenu postojao je samo jedan tim na terenu. Švab donosi izjednačenje na asistenciju Živkovića već u 47. minutu. Sam Živković pogađa deset minuta kasnije za preokret, Švab vraća asistenciju. Tzolis povišava na 3:1 u 58. minutu da bi Andrija Živković stigao do još jednog gola.Ovog puta Tzolis je asistent a srpski internacionalac overava pobedu svojim drugim golom na meču za rezultat 4:1.Sosijedad u čvrstoj utakmici stiže do nove pobede.David Silva i saigrači su uspeli da slave protiv holandskog AZ Alkmara, pobednički gol je došao u 58. minutu. Portu pogađa na asistenciju odličnog Ojarzabala. Španci stižu do svoje druge pobede.Hrvatski predstavnik nije uspeo da stigne do prvih bodova ni posle trećeg kola.Rijeka je povela golom Murića već u 13. minutu, ali Deme na asistenciju Mertensa izjednačuje dva minuta pred odlazak na pauzu.Dvostruka izmena Gatuza donosi rezultate već posle petnaestak minuta u drugom delu igre. Braut nespretnom reakcijom pogađa svoju mrežu, Napolitanci vode od 63. minuta.Imao je šanse Zjelinski da poveća na 3:1 u 87. minutu, ali Nevistić odlično reaguje.Napoli, Real Sosijedad i AZ imaju po šest osvojenih bodova, Rijeka je i posle tri kola na nuli.