LE (GRUPE A, B, J i K) - Arsenalovo buđenje u drugom poluvremenu, pobeda Zagrepčana!

Grupa J



Standings provided by SofaScore LiveScore

Grupa K



U utakmici koja je odigrana u 18:55 ekipa Totenhema je uspela da savlada Ludogorec sa 1:3. Kejn je postigao vodeći gol za Murinjov tim, Moura je povisio na 0:2, a Kešeru je smanjio u 50. minutu. Konačnih 1:3 postavlja Lo Selso u 62. minutu.U drugom meču ekipa LASK-a je uspela da stigne do druge pobede i to na gostovanju Antverpenu, gosti su slavili golom Egeštajna u 55. minutu utakmice. Završili su meč sa igračem manje pošto je Holand dobio drugi žuti karton.U prvih sat vremena igre u Roterdamu ekipe Fejenorda i CSKA iz Moskve nisu postigle niti jedan gol, da bi u poslednjih pola sata videli čak četiri gola.Domaćin je uspeo da u roku od devet minuta postigne čak tri gola, Haps u 63. minutu je doneo prednost, Kokču je povisio na 2:0 u 71, da bi Gertruida postigao i treći gol za svoj tim minut kasnije.Sve što su gosti uradili jeste gol u 80. minutu preko Senesija.Dinamo iz Zagreba je stigao do prvog gola u Ligi Evrope, ali i do prve pobede.Nakon crvenog kartona koji je dobio Taferne iz Volfsbergera u 45. minutu domaći su se osilili i krenuli ofanzivnije ka golu protivnika, da bi Atiemven postigao jedini gol u 76. minutu