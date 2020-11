LE (GRUPE A, B i G) - Lester i Arsenal već u narednoj fazi!

Inače, utakmica je odigrana po velikoj magli.



Ekipa Arsenala je uspela da slavi na gostovanju Moldeu u Norveškoj.Izabranici Mikela Artete su došli u prednost golom Nikolasa Pepea u 50. minutu utakmice, odlično je primio loptu u kaznenom prostoru, šutirao i pogodio levi gornji ugao golmana domaćih za 0:1. Izrađena akcija i u nastavku, već u 56. minutu Arsenal je poveo sa 0:2, Rajs Nelson je bio taj koji je postigao gol nakon nekoliko odličnih dodavanja i asistencije sa desne strane.





Nije to bilo sve od Arsenala, uspeli su do kraja da postignu još jedan gol i to preko Baloguna u 83. minutu utakmice.











Arsenal je ovom pobedom rešio pitanje plasmana u narednu fazu.Braga - Lester 3:3AEK - Zorija 0:3Braga i Lester su već viđeni u narednoj fazi, nakon današnjeg remija u Portugalu.





Golom Elmusratija domaćin je stigao do prednosti u 4. minutu, ali je na drugoj strani Barns uspeo da izjednači već u 9. minutu.



Paulinjo je doveo Bragu u novu prednost, igrao se 24. minut, a skoro do pred sam kraj je rezultat od 2:1 bio na snazi.



Tada je u 78. minutu Tomas uspeo da pogodi za 2:2, a domaćin je stigao do nove prednosti u nadoknadi vremena.



Franserđo je bio strelac ovog gola, a onda Džejmi Vardi uspeva da postigne gol u petom minutu nadoknade za plasman Lestera u šesnaestinu finala ovog takmičenja.



AEK je na svom terenu doživeo debakl i izgubio je šanse da se plasira u šesnaestinu finala. Skakov je dobio drugi žuti karton u 49. minutu, a onda je bio olakšan posao Zoriji.



Gromov, Kabajev i Jurčenko iz penala su postigli golove do kraja utakmice.







Molde - Arsenal 0:321:00 Dandalk - Rapid Beč