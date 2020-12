LE (GRUPE A, B i C) - Ludilo u Bernu, Sulejmani ide dalje, Bajer surov!

CSKA je slavila u meču kojim im rezultatski ništa nije značio, bugarska ekipa upisuje prvi trijumf ove sezone u LE.Romu je načeo Rodriges već u petom minutu, mladi Milanese je izjednačio na 1:1 u 22. minutu, ali prednost domaćih pred odlazak na pauzu obezbeđuje Sove na asistenciju Džefersona u 34. minutu.Overu bodova donosi isto Sov, ofanzivac Gambije postiže gol deset minuta po povratku sa pauze.Jang Bojsima je i nerešen ishod bio dovoljan za plasman dalje, Burgi je imao dobru šansu, Rumuni su uzvratili preko Rondona koji propušta sjajnu šansu. Izjednačena igra u nastavku, rumunski klub je ipak imao bolji tempo pred sam kraj meča. Kluž stiže i do bitnog gola, delovao je da je to i plasman dalje - pogodak Gabrijela je došao u 84. minutu. Ipak Švajcarci dolaze do poravnanja iz penala u 94. minutu preko Nsame, pre toga je Balgredin dobio direktan crveni karton. Totalni preokret donosi Gaudino u 96. minutu, Jang Bojsi idu dalje!