LE (GRUPA D, E i F) - Poker Benfike, Glazgovu pripao spektakl, Rijeka namučila Sosijedad!

Portugalci su još jednom pobedili Leh.Vertongen je otvorio seriju pogodaka domaćih, Benfika je imala vođstvo od 1:0 zahvaljujući golu Belgijanca u 36. minutu.U drugom delu igre Pici je zabeležio asistenciji i gol.Prvo je asistirao Darvinu Nunjezu za 2:0 u 57. minutu, meta Mančester Sitija upisuje još jedan gol. Pici dolazi do gola ekspresno u 58. minutu , Benfika ima 3:0.

Tim iz Lisabona postiže i četvrti pogodak, Vajgl je strelac u 89. minutu.



Ovo je ujedno bio i pobednički gol za Škote koji su odavno osigurali plasman u drugu rundu takmičenja.Granada je pretrpela prvi poraz u LE, u Španiji je slavio PSV minimalnim rezultatom zahvaljujući golu Malena u 38. minutu Mačis je imao dve odlične šanse za povratak Granade u meč, Duarte takođe, ali bez uspeha.Kiparska Omonija dolazi prva do vođstva protiv PAOK-a zahvaljujući golu Kakoulisa. Ipak gosti iz Atine se brzo vraćaju u meč, već u 39. minutu Tzolis poravnava na 1:1.U nastavku dobra šansa Kadurija, kod domaćih oprobali su se Tzionis i Sene, ali bez promene rezultata. Kiparski predstavnik dolazi ipak do prve pobede, Gomez je heroj - Španac je bio siguran izvođač najstrože kazne u 85. minutu.Napoli je već u šestom minutu došao do prednosti, Mertens koristi asistenciju Di Lorenca.Gatuzov tim pak pada u nastavku, posebno posle pauze. Martins Indi donosi 1:1 u 54. minutu. Kopmeiners je mogao da donese potpuni preokret, ali 'osmica' Alkmara promašuje penal u 59. minutu.Rijeka je dobrano namučila Real Sosijedad. Hrvatski predstavnik je prvi deo igre rešio u svoju korist, Velkovski je pogodio za 1:0 u 38. minutu. U nastavku bolja igra domaćina, Jon donosi 1:1 u 69. minutu. Ipak Rijeka je želela ceo plen, Lončar vraća prednost gostima u 73. minutu. Iskusni Monreal pak spašava Špance poraza - nekadašnji igrač Arsenala koristi asistenciju Merina za 2:2 u 79. minutu što je bio i konačan rezultat.