Lazović u Rimu? Oglasio se agent, sada je sve jasno!

Reprezentativac Srbije Darko Lazović je i ove sezone u dresu Verone svojim igrama privukao pažnju većih klubova u Italiji.



Tako se i pojavila priča o velikom interesovanju Lacija, međutim njegov menadžer Bojan Ostojić istakao je u izjavi za Arenu sport da od odlaska srpskog fudbalera u Rim neće biti ništa.



"Informacije koje su se pojavile oko prelaska Lazovića u Lacio nema veze sa istinom. On će ostati igrač Verone, sve ostalo je obična spekulacija", kazao je Ostojić.



Lazović je u dosadašnjem toku sezone upisao 11 nastupa u Seriji A i Kupu Italije, te upisao po gol i asistenciju.



Ugovorom je vezan za Veronu do leta 2022. godine, no sasvim je moguće da će 30-godišnji polivalentni fudbaler preći u neki od zvučnijih italijanskih klubova.