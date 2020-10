Lautaro nosio boce kiseonika, Argentina preživela najteže gostovanje!

Međusobni dueli Bolivije i Argentine u Boliviji su uvek zanimljivi iz prostog razloga što su "zeleni" veliki problem Argentini, čak su neke od svojih najtežih poraza "gaučosi" doživeli upravo u La Pazu.Setimo se samo onog rezultata od 6:1 za Boliviju iako su na suprotnoj strani bili igrači poput Mesija, Teveza, Di Marije, Aguera, Zanetija, Maskerana...Razlog loših rezultata Argentine leži u činjenici da je La Paz glavni grad sa najvišom nadmorskom visinom na svetu, prosečno je oko 3600 metara iznad nivoa mora.Što se tiče same utakmice, Bolivija je imala više loptu u svom posedu, a do prednosti su stigli u 24. minutu utakmice. Tada su Argentinci pokušali da iznude faul u kaznenom prostoru što im nije uspelo, usledila je kontra, Čumasero je poslao loptu u kazneni prostor gde je glavom odlično šutirao Moreno , neodbranjivo za Armanija.Gosti do izjednačenja stižu u 45. minutu utakmice, štoper domaćih Karasko je očajno reagovao, pokušao je da izbaci loptu van kaznenog prostora i u toj nameri je pogodio pravo u Lautara Martineza koji ni kriv, ni dužan, postiže gol U nastavku Argentina je ta koja je imala srećan kraj, Mesi je uposlio Lautara Martineza, ovaj dodao na stranu gde je bio Korea koji šutira i ne greši za konačnih 1:2. Izgledalo je da je Lautaro Martinez u ofsajdu, ali je usporeni snimak pokazao da to nije slučaj.Argentina je na ovaj način stigla do druge pobede u kvalifikacijama za Mundijal, a sa velikom dozom optimizma dočekuju naredne utakmice, posebno zbog današnje pobede koja nije svakidašnja.Stižu li neki novi dani za Mesija i drugove?