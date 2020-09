Latino sapunica - Kad igraju Brazilci i Argentinci...

Kada govorimo o rivalitetu Brazila i Argentine, ono se proteže ne samo na fudbal, već i druge sfere života.



Naime, borba za političku i kulturnu supremaciju Španaca i Portugalaca u Južnoj Americi datira vekovima unazad. Takozvani Sisplatina rat na početku 19. veka okupio je Brazil, Portugal i Algarve na jednoj i ujedinjene provincije Plate, predvođene Argentinom na drugoj strani.



Iako Argentinci ovaj rat označavaju terminom „Rat protiv brazilske imperije“, on je u suštini vođen za ničiju zemlju koja je nemilosrdno otimana, teritorija današnjeg Urugvaja izazivala je konstantne tenzije u ovom delu Južne Amerike.



Kasnije su zemlje sarađivale, ali su hunte šezdesetih i sedamdesetih održavale tenziju kako bi skinule pažnju sa unutrašnjim problema. Ali pad diktatorskih režima je otvorio topliju eru odnosa, pa iako se spore ko bolje igra fudbal, nema otvorenih neprijateljstava.













Na kraju krajeva, bogatiji Argentinci provode leta na brazilskoj obali gde ima mnogo restorana sa njihovom nacionalnom kuhinjom i svi govore španski kako bi turistima bili na usluzi, a mnogi Brazilci žive u Argentini gde su pobegli u vreme najvećih kriza u svojoj zemlji. Te migracije su normalne i najčešće su ekonomske, pa je jasno da to je doprinelo otopljavanju odnosa.



Ali, u sportu, ništa od toga. Argentinci bolje igraju basket, Brazilci odbojku, ali ono gde je najvažnije, fudbal, to je američki „Superklasiko“. Čak postoji i trofej tog imena, utakmica se igra od 2011. ali su retko u najjačim timovima jer nije zvaničan termin.















Mitski okršaji su u Kopa Libertadores, gde su često argentinski igrači poput Karlitosa Teveza bili idoli u Brazilu, ali i ranije poput legendarnog golmana Hozea Poja koji je predvodio veliku generaciju Sao Paula.



Iako je Brazil veća država, Argentina dominira u najjačem klupskog kontinentalnom takmičenju. Naime, klubovi iz Argentine imaju 25 titula, nisu tu samo Independiente, Boka i River, titule su osvajali Estudijantes, Rasing, Argentinos Juniorsi, Velez i San Lorenco.









Na drugoj strani Brazilci su sakupili 19, het trik sa Sao Paulo, Gremio, Santos, po dve za Kruzeirom, Flamengo, prvaci su bili Palmeiras, Korintijans, Atletiko Mineiro. Brazilski timovi su izgubili 15 finala, Argentinci 12, kada igraju u finalnim utakmicama rezultat je nerešen, 7:7.



Ove nedelje igraju River Plata i Sao Paulo. Grupna je faza, Argentinci su bliži narednoj rundi, Brazilci moraju da dobiju u Buenos Airesu.

















Inače, Sao Paulo za River Platu vežu lepe uspomene, makar kada je „skidanje mraka“ u pitanju. Radi se o legendarnom meču iz 2005. kada su „Trikolori“ osvojili svoj treći i poslednji trofej u ovom takmičenju.



Do tada, Brazilci nikada nisu pobedili Argentince, nisu ni često igrali, ali u osam mečeva Sao Paulo od 1946. nije znao kako izgleda pobeda protiv „Milionera“ do ovog veka. I onda, sudar koji se prepričava.



Brazilci su imali taliju, Luizao napadač koji je svojvremeno igrao par sezona u Herti nikada nije izgubio od River Plate noseći dres Vaska i Gremija, dobio je tri od četiri utakmice











On je odigrao samo pet mečeva u karijeri za Sao Paulo, ali je bio ključ, dao je dva gola. Te sezone u Kopa Libertadores, Flamengo je bio nepobediv na Morumbiju River je bio peti klub koji je izgubio. Argentinci su se držali do poslednjih 15 minuta, ali je vezista Danilo pogodio mrežu Konstanca, da bi legendarni golman Rožerio Seni sa penal savladao kolegu, bio je to njegov 52. gol u karijeri i peti te sezone u takmičenju. Na kraju je posle titule u finalu bio proglašen za najboljeg igrača turnira, ostao je i dan-danas idol na „Morumbiju“.



Meč je pokauao sav rivalitet, brazilski navijači su kamenicama dočekali autobus sa igračima protivnika, a navijači gostiju su izazvali haos u tuči sa policijom koja im nije dozvolila da razviju transparente.



Zanimljivo, iako je početkom devedesetih osvojio dve titule prvaka Južne Amerike, posle toga Sao Paulo je izgubio finale od Veleza, ali od 1987. nisu poraženi u Kopa Libertadores pred svojim navijačima, 25 pobeda i 3 remija. Zbog toga se nada „Milionera“ ugasila te večeri u Brazilu.











U revanšu na „Monumentalu“, Paulo Autori, legendarni brazilski trener je bio kao riba u vodi, tu je osvojio titule početkom devedesetih. River Plata je branila titulu, napali su, ali su navijači brzo utihnuli. Naime, Danilo je opet bio koban, kapiten gostiju je u svojoj 100. utakmici za klub, završio priču. Bilo je jasno da domaćin ne može da postigne četiri gola, na kraju je bilo 3:2, Marsio Amoroso i Fabao su povećali prednost na 3:1, Marselo Salas je samo ublažio poraz. Na kraju, nemi „Monumental“ i radost Brazilaca koji su tukli komšije njihovim oružjem. U pitanju je bio Sao Paulo koji je imao čvrstu odbranu, golman Seni i Urugvajac Dijego Lugano su komandovali, kontre su rešile posao.



Videli smo brazilsko finale, ali tu nije bilo dileme. Sao Paulo je remizirao protiv Atletiko Paranaensea, a onda su im na „Morumbiju“ spakovali četiri komada i osvojili treći Kopa Libertadores. Dodali su i svetsku titulu, na Mundijalu za klubove su u finalu tukli minimalnim rezultatom Benitezov Liverpul.











Sada su daleko od vrha, iako igraju u najjačem takmičenju, familijarna lica su veterani Dani Alveš i Ernanes, tu je i Huanfran, nekada igrač Atletika iz Madrida, sva trojica imaju po 35 godina. River je jači, u poslednjih pet godina su tri puta igrali Kopa Libertadores finale, osvojili dva trofeja, izgubili prošle sezone od Flamenga. Pokupili su silne trofeje u ovoj deceniji pod komandom Marsela Galjarda, ali nisu uspeli da osvoje titulu prvaka Argentine prošle sezone. Imaju dosta iskusnih igrača, kao i mladih, talentovanih fudbalera i jasno cilj je isti, da ponovo igraju za titulu prvaka Južne Amerike.