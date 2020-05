Laporta želi nazad, i ovako bi izgledala njegova Barsa!

Mnogi kažu da bi Đoan Laporta pobedio Hosepa Mariju Bartomeu na prethodnim izborima, ali je problem bio u tome što je u godini održavanja istih Barselona imala poslednju veliku sezonu u modernoj istoriji.



Pretpostavljate, poslednji izbori održani su 2015. godine, neposredno pošto je Barselona osvojila tripletu sa Luisom Enrikeom i to i više nego ubedljivo. Barsa je lagano osvojila La Ligu, u Ligi šampiona je samlela sve prvake ligi petica - Mančester Siti, PSŽ, Bajern Minhen i Juventus u velikom finalu, a za kraj je osvojen i Kup kralja.



Iako je i tada bilo jasno da ova uprava ne ide u dobrom smeru, uspesi zahvaljujući jednom od najjačih timvoa u istoriji, predvođeni trijom MSN, bacili su u senku svo neznanje vodećih struktura kluba.



I pored svega toga, Laporta je bio "jak" drugoplasirani sa 33% osvojenih glasova, dok je sadašnji predsednik Bartomeu imao 54,6.



Laporta, koji je u fotelji Katalonaca sedeo od 2003. do 2010. godine, kada su stvorena dva možda i najjača tima Barse, sa Rajkardom i Ronaldinjom, kasnije sa Pepom i Mesijem, danas je najavio da želi da se vrati sledećeg leta na Kamp Nou.



Ni manje ni više, on podseća da bi iskoristio svoje odlične odnose sa Pepom Gvardiolom, te da bi probao da ga vrati na klupu Barselone!



"Da, mogu da potvrdim da pripremam svoju kampanju i kandidaturu za predsednika Barselone. Uzbuđen sam što imam priliku da se kandidujem i ponovo postanem deo Barsine budućnosti. Ova Barselona nema samo finansijskih problema, već je sadašnja uprava u potpunosti narušila ugled i filozofiju kluba. Ja bih vratio legende kluba i radili bismo sa ljudima u koje imamo potpuno poverenje", rekao je Laporta za katalonske medije i najavio sledeće:



"Voleo bih da vratim Pepa Gvardiolu! Razmišljam o pozicijama novog trenera, tehničkog direktora i direktora La Masije. Što se Ćavija tiče, on sam odlučuje kada će biti spreman da trenira Barselonu, to će se desiti pre ili kasnije", zaključio je Laporta.











Ako ste zaboravili, Laporta je 2008. godine odbio Žozea Murinja, koji je posredstvom svog agenta Žorža Mendeša dobio "audiciju" da prezentuje Barsi svoj projekat, ali je tadašnja uprava poslušala Johana Krojfa koji je insistirao da Gvardiola iz Barselone B preuzme prvi tim.





Ostalo je istorija...