Laport: "Nikad nisam ovoliko bio bez fudbala"

Klubovi Premijer lige žele da završe ovu sezonu, koja je gotovo pre dva meseca prekinuta zbog pandemije korona virusa. Iako se pominje 8. jun, za sada nije poznato kada će se fudbal nastaviti.







Tokom jučerašnjeg sastanka klubova i uprave lige razgovaralo se o tome gde bi se igrale utakmice, verovatno na neutralnom terenu, na osam do 10 stadiona.







"Za nas nije isto da li počinjemo sezonu za nedelju dana ili za mesec dana. Vesti mogu da budu dobre, ali najvažnije je zdravlje igrača. Čekamo šta će eksperti reći o tome, a to je najvažnije. Oni su najbolji u svom poslu i pokušaće da donesu najbolju odluku za sve", rekao je Laport, preneo je Skaj.





On je dodao da mu mnogo nedostaje fudbal.



"Želim ponovo da igram i treniram, mislim da prvi put u životu nisam ovoliko dugo igrao. Nadam se da ćemo se uskoro vratiti na teren i u Ligu šampiona", naveo je francuski fudbaler.Mnogi fudbaleri su morali da se izoluju od svojih porodica kako bi sprečili širenje zaraze, a rekli su da im je to jedna od najtežih stvari u karantinu."Teško je što ne mogu da vidim moju porodicu, ali uživam u karantinu pošto sam u Mančesteru sa devojkom i mačkom. Samostalno živim od 12. godine i za mene je uobičajeno da budem odvojen od porodice. Najteže je to što ne znam kada ću moći ponovo da ih vidim", rekao je on.









Laport se lakše povredio tokom utakmice sa Real Madridom, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona, ali se od tada oporavio.



"Bilo je potrebno nedelju ili dve nedelje odmora, pa bih bio spreman za revanš. Nije loše kako je moglo da bude. Sve je sada dobro, tetiva, koleno, sve je dobro. Kada se vratimo biću u dobroj kondiciju. Naravno, ovo što radimo, nije isti sport. Treba nam više od trčanja... treba nam lopta, osećaj na travi i kontakt. To nemamo kod kuće i nadam se da ćemo ponovo na travu", rekao je.





Tokom karantina Laport prikuplja novac za francusko zdravstvo u borbi protiv pndemije.





"Važno je da pomognemo onima koji rade za nas i spasavaju živote. Srećan sam što mogu da pomognem", rekao je on.