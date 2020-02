Lampard razočaran zbog loše igre

Menadžer Čelsija Frenk Lampard rekao je da je Bajern očitao lekciju njegovoj ekipi u utakmici osmine finala Lige šampiona.



"Ponekad moraš da budeš brutalno iskren, nadigrali su nas potpuno. Ovo je prilično otrežnjujuće. Razočaran sam što nismo igrali bolje protiv njih, ali ovo je bio pravi ispit. Moramo ovo da prihvatimo i dobro da pogledamo sebe, nikoga drugog. Imamo nivoe koje treba dostići u ovom klubu, a koji su postizani u prošlosti, moramo zajedno da radimo da se vratimo tamo", rekao je Lampard.



Čelsi je sinoć na Stamford Bridžu izgubio od Bajerna iz Minhena sa 0:3, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Dvostruki strelac bio je Serž Gnabri, a gol je postigao i Robert Levandovski.





"Takav je fudbal na ovom nivou. Nivo Bajerna je bio fantastičan. Oni zaista imaju jak tim. Mi nismo bili sigurni na lopti i to je moje najveće razočaranje od početka do kraja utakmice. Želimo da igramo u Ligi šampiona, to smo pokazali cele sezone, ali sada smo bili daleko od toga. To ponekad može da se dogodi kada je napeta atmosfera, kada te svi gledaju, ovo je bila oštra lekcija za igrače o nivoima na kojima želimo da budemo", rekao je Lampard.



"Za 90 minuta moraš da pokažeš više od onoga što smo mi pokazali. Ako pružiš ekipama ovakvog kvaliteta previše šansi, oni će postići golove", naveo je trener Čelsija.



Revanš utakmica igra se 18. marta u Minhenu.



"Moramo da idemo u Minhen i odigramo ponosno, da vidimo šta možemo tamo da uradimo. Ali, posle ove utakmice jasno je da imamo mnogo posla. To sam mislio i kada sam prihvatio ovaj posao, a to mislim i sada", rekao je Lampard.