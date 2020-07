Lampard ponosan - "Radna etika i lideri presudili!"

Trener Čelsija Frenk Lampard rekao je da je ponosan na igru svojih fudbalera u večerašnjoj pobedi protiv Mančester junajteda u polufinalu FA kupa.







"Ne mogu tražiti više od mojih igrača. Radna etika i nivo igre. Bili smo odlični, a kada su oni promenili sistem bili smo još bolji. Ponosan sam na ovakvu igru. Desiće se da imamo i neke loše igre kao protiv Šefild junajteda. U poslednjih nekoliko dana mnogo smo radili i igrači zaslužuju velike pohvale", rekao je Lampard posle utakmice za Bi-Bi-Si (BBC).



Čelsi je pobedio Mančester junajted sa 3:1 i plasirao se u finale FA kupa.

"Igrači bi iz ovakve igre trebalo da steknu samopouzdanje. Imamo lidere, ne možete porediti ere, ali imamo lidere u ekipi. Ovo je bila igra puna karaktera", dodao je trener londonskog tima.



Čelsi će u finalu 1. avgusta na Vembliju igrati protiv Arsenala.





"Čeka nas finale, dve utakmice u ligi pa onda Arsenal. Želimo da osvajamo trofeje. Tri utakmice neće definisati napredak koji smo napravili, ali stigli smo do kraja", rekao je Lampard. Jedan od strelaca u večerašnjoj utakmici bio je Olivije Žiru.



"Rekao sam momcima da bih želeo da osvojim još jedan, to bi bio moj peti FA kup, a mi smo u još jednom finalu", rekao je on.



Žiru je tri trofeja u FA kupu osvojio sa Arsenalom, a jednom je trijumfovao u tom takmičenju sa Čelsijem.



"Velika i važna utakmica protiv Arsenala, koja će za mene biti posebna. Igrali smo veoma dobro i želimo da završimo medju tri najbolje ekipe u Premijer ligi. Igrali smo sa trojicom pozadi, dugo nismo, ali dobro smo počeli. Pritisnuli smo ih, a oni nisu stvorili mnogo šansi. Dominirali smo u utakmici", naveo je francuski fudbaler.