Lampard doneo ključnu odluku! Da li je rešen najveći problem?

Čelsi je sinoć na Stamford Bridžu odigrao 0:0 protiv Sevilje u prvom kolu Lige šampiona, a Mendi, koji je u završnici prelaznog roka došao iz Rena, dobro je branio.



Upitan da li je Francuz već postao prvi golman, Lampard je odgovorio: "U ovom trenutku jeste, pokazao je kvalitet".



"Igrao je veoma dobro, već dve utakmice nije primio gol. Kako stvari stoje, on je prvi golman, ali za to mesto je uvek borba. Zadovoljan sam kako je odigrao", rekao je Lampard, preneo je Skaj.



Golman Kepa Arisabalaga nije u formi i ostavljen je na klupi posle utakmice sa Sautemptonom u nedelju, koju je Čelsi odigrao nerešeno 3:3.



Govoreći o sinoćnjoj utakmici, Lampard je rekao da je Sevilja vrhunski evropski tim i da je njegova ekipa dobro odigrala.



"Imali smo dobru kocentraciju, napravili smo mnogo dobrih odluka i ovo je dobra osnova. Mislim da smo napravili pozitivan rezultat. Nismo primili gol, mislim da je to za nas velika stvar", naveo je trener londonskog kluba.



