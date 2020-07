Lalana pozirao u novom dresu

Adam Lalana je i zvanično predstavljen kao novi igrač Brajtona.



"Galebovi" su objavili transfer dosadašnjeg igrača Liverpula, koji je napustio Enfild posle šest godina, kao slobodan igrač.



Lalana je potpisao ugovor na tri godine, igraće do 35. u Brajtonu, a na leđima će nositi broj 14.



Brajton podseća da je Lalana deo istorijskog tima Liverpula koji je osvojio Ligu šampiona i Premijer ligu posle 30 godina, te da je u karijeri odigrao preko 400 utakmica, uz 81 gol i 70 asistencija.



Lalana je pre Liverpula igrao za Sautempton, a za reprezentaciju Engleske ima 34 nastupa, igrao je na SP 2014 i na EP 2016.

📂 Things you love to see

└📁 Adam Lallana

└📁 Signing for Albion



😁 @officialAL20 😁#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/AxZO41WOJD