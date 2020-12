Lacio slavi Sergeja, Srbin strelac i asistent u pobedi protiv Specije

Već u 15. minutu "nebeskoplavi" su stigli do prednosti kada je reprezentativac Srbije odlično uposlio, a prevejanom napadaču nije bilo teško da stigne do petog prvenstvenog gola ove sezone.Raspoloženje bivšeg fudbalera Vojvodine bilo je na vrhuncu u 33. minutu kada je postigao fantastičan pogodak iz slobodnog udarca, koji možete pogledatiGolman Ivan Provedel nije imao šanse da zaustavio snažan šut 25-godišnjeg veziste.Sredinom drugog poluvremena domaći tim je uneo neizvesnost u meč kada jesjajno šutirao sa ruba šesnaesterca pogodivši levi ugao gola Pepea Reine.Lacio je u 74. minutu imao lepu priliku da stigne do trećeg pogotka, ali je gol Felipea Kaiseda poništen zbog ofsajda., baš kao i Andreasa Pereire u drugom minutu nadoknade vremena.