Lacio proradio u Seriji A, poslao "svog" Mihu u zonu ispadanja!

Lacio je na ovaj način stigao tek do druge pobede u sezoni, dok je Bolonja sada u zoni ispadanja pošto im je ovo bio četvrti poraz u pet mečeva.Dobro se držala ekipa Siniše Miajlovića u prvom poluvremenu, postigli su čak i gol koji je poništen zbog faula, bili su gosti bolji tim od Lacija koji je proradio tek u drugom poluvremenu.Prvi gol smo videli u 54. minutu kada je Danilo napravio katastrofalnu grešku, izgubio je loptu na sredini terena, a Luis Alberto je sve sam uradio, oslobodio se čuvara, pucao iz sve snage i od prečke se lopta odbila u gol za 1:0. Ovaj gol kao da je psihički ubio Bolonju koja je do kraja utakmice primila još jedan gol.Uostalom, kakva je to pobeda Lacija da Ćiro Imobile ne postigne gol, učinio je to u 76. minutu i to glavom.