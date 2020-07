Lacio nema kvalitet za titulu, "đavoli" otvaraju šampanjac za Juventus!

Još nije gotovo, ali je završetak borbe za titulu itekako vidljiv.Lacio je pao, i to na svom terenu ubedljivim rezultatom.Nisu uspeli da odigraju dobro pod pritiskom, tačnije pod imperativom pobede nad velikim rivalom Milanom. Na kraju je bilo 0:3, bio je i više nego vidljiv umor kod fudbalera Lacija, ali i više nego vidljiv izostanak Imobilea.Gosti su odigrali fantastičan meč, potpuno su nadigrali konkurenta za titulu, a prvi gol smo videli u 23. minutu.Bio je to fenomenalan udarac Hakana Čalhanoglua, već tada je Milan najavio da će biti bolji tim večeras.Veliki problem za Lacio nastao je kada smo videli drugi gol, desilo se u 33. minutu da Radu igra rukom u kaznenom prostoru, sudija je pokazao na belu tačku, a siguran izvođač bio je Zlatan Ibrahimović. Lacio skoro i da nije pretio, jedan od udaraca je uputio i Sergej Milinković-Savić nakon čega je tražio izmenu, očigledno zbog umora.Milan je stigao i do 3:0, nekako je sve to izgledalo lagano, Rebić je bio potpuno sam u delu kaznenog prostora što je neshvatljivo za Lacio, i nije imao težak zadatak da pogodi. Igrao se 59. minut. Rezultat je mogao biti i ubedljiviji, ovakav Lacio jednostavno ne zaslužuje titulu, osim ako se nešto hitno ne promeni, a to podrazumeva očajan Juve do kraja i fenomenalan Lacio.