Lacio ne odustaje, novi predlog, sredina maja, originalan način da se domognu titule!

Italijani ne odustaju, tačnije timovi koji veruju da imaju šansu za "Skudeto" poput Lacija. Oni i dalje iz dana u dan optužuju klubove sa severa da žele da ponište prvenstvo, kako bi sprečili drugoplasirani Lacio da postane prvak.



Nova ideja je da šampionat bude nastavljen sredinom maja, pred praznim tribinama i to na neutralnim terenima na jugu Italije, bez publike.



Dakle, igralo bi se u provinciji, tamo gde nema velikog broja zaraženih, u sterilnim uslovima kako bi se rizik smanjio na minimum.



Oko ovoga će se voditi velika bitka, iza predloga stoji Lacio koji i dalje nema većinu, klubovi sa severa su uglavnom protiv. Oni ukazuju da se virus širi, neće biti tako dramatičmo kao u Lombardiji, ali neki regioni kasne. Niko ne veruje u normalizaciju situacije, prvo će verovatno stradati kup, niko i ne vidi termine kada bi mogao da se igra, a ako ne bude poboljšanja do kraja maja, većina je za to da se šampionat poništi. Juventus je već saopštio da ne prihvata titulu za zelenim stolom i da ona ne bi trebalo da bude dodeljena, što je potvrdio i predsednik Anjeli, iako je njegov tim prvi.



Ako se ipak sezona bude igrala, ona bi recimo mogla da završi sredinom jula, a nova bi počela verovatno polovinom septembra, sa manje pauza, igralo bi se za Božić, verovatno bi bio promenjen sistem takmičenja u kupu, mada tu nema mnogo prostora.



Sve u svemu, neizvesnost traje, ništa ne može da se predvidi, ali čini se da će Lacio teško sakupiti većinu za predlog, uz njih su timovi sa juga, i oni koji se bore za nešto, ali recimo Breša i SPAL su protiv, oni traže da liga bude proširena jer u slučaju nastavka teško da bi mogli da se spasu. Za sada, uz Lacio, tu su Roma, Kaljari, Napoli, Leće, što je ipak nedovoljno...