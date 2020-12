Lacio bez bodova, Veronino iznenađenje!

Ekipa Lacija je danas dočekala Veronu u okviru 11. kola Serije A i nije odigrala dobar meč, gosti su odneli sva tri boda.



Bilo je 1:2 (0:1).



Prvo poluvreme nije obilovalo prilikama, ali su gosti stigli do prednosti u najgorem mogućem trenutku po Lacio, u 45. minutu.



Lazari je veoma nespretno reagovao nakon udarca, skrenuo je loptu koja je išla van gola u gol, Verona je povela sa 0:1.



Ipak, Lacio stiže do izjednačenja u 56. minutu utakmice, strelac je bio Kaisedo nakon asistencije Lazarija, domaći su imali šanse da stignu i do sva tri boda kako su planirali pre ove utakmice.



No, isprečio im se Tameze, postigao je gol samo 11 minuta nakon gola Lacija za veliku pobedu svog tima.



Imali su domaći šanse, ređale su se pred golom Verone, ali lopta prosto nije htela u mrežu Verone koja završava ovaj meč sa sva tri boda.



Kod gostiju Lazović je igrao samu završnicu od 87. minuta, dok je Sergej odigrao svih 90 minuta za Lacio.



Inače, Verona je slavila prvi put protiv Lacija u gostima posle 1984. godine.