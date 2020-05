La Liga svakim danom sve bliža

Svi klubovi u španskim fudbalskim ligama od ponedeljka mogu da počnu sa treninzima u malim grupama igrača, uprkos strožim merama restrikcije u pojedinim delovima zemlje zbog pandemije korona virusa.







U gradovima kao što su Madrid i Barselona još nisu ublažene restrikcije kao u većem delu Španije, ali Real Madrid i Barselona su dobili dozvolu da pređu u drugu fazu treninga.



Liga je poručila klubovima da od ponedeljka svi igrači mogu da treniraju u malim grupama bez obzira na fazu karantina u njihovim regionima. Do sada su fudbalerima bili dozvoljeni samo individualni treninzi.



Španska vlada postepeno ublažava mere restrikcija koje su na snazi od sredine marta zbog pandemije, sa različitim nivoima dozvola od regiona do regiona.



Ekipama Reala i Barselone teoretski ne bi trebalo da bude dozvoljeno da treniraju u grupama, ali je Vlada napravila izuzetak.



Klubovima iz regiona sa strožim restriktivnim merama biće dozvoljeno da tokom jednog treninga rade sa 10 igrača, a onim klubovima iz regiona sa ublaženim merama do 14 igrača.



U pojedinim regionima nisu dozvoljeni grupni sastanci, pošto je i dalje na snazi pravilo o distanciranju, a ni sudijama nije dozvoljeno da treniraju u sportskim objektima.



U narednoj fazi, klubovima će biti dozvoljeni puni treninzi sa celom ekipom.



Od klubova i igrača je traženo da se strogo pridržavaju smernica nadležnih tokom treninga. Igrači, zaposleni i svi koji rade na treninzima moraju svakodnevno da se testiraju na korona virus.



Pre nego što su počeli individualni treninzi u klupskim objektima ukupno pet fudbalera prve i druge lige bilo je zaraženo novim virusom.



Uprava lige želi da se takmičenje nastavi 12. juna bez publike.