La Liga se prisetila Žigića zagonetnim pitanjem, baš na današnji dan!

Nikola Žigić je pre tačno 10 godina postigao poslednja dva gola u dresu Valensije. Žigić je 1. maja 2010. godine, na najbolji mogući način najavio dobru formu pred odlazak na SP u Južnoj Africi, sa dva gola u mreži Espanjola.



Žigić je bio heroj Valensije u pobedi rezultatom 2:0, i to je bio njegov oproštaj od "Slepih miševa", pošto je već 25. maja potpisao za Birmingem.



La Liga se na svom Tviteru podsetila Žigićevih pogodaka u Barseloni, ali to nije sve. Srpski reprezentativac nije najviši igrač u istoriji La Lige, koja je ovim putem pitala da li znate ko je jedini viši od Žigare?



U pitanju je rumunski golman, Kostel Pantilimon, koji je u španskom prvenstvu zabeležio samo šest nastupa za Deportivo La Korunju u sezoni 2017/18.

#OnThisDay in 2010, Nikola Zigic scored his last two goals for @valenciacf_en. 🦇🧡



𝐐𝐔𝐈𝐙 𝐐𝐔𝐄𝐒𝐓𝐈𝐎𝐍: Zigic is the second tallest player in #LaLigaHistory. Can you name the tallest? 🤔#StayAtHome pic.twitter.com/ZLpbaUAOTo