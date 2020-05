Kutinjo neočekivano završio sa Bajernom, sve je u rukama FIFA?!

Filipe Kutinjo je prošle nedelje podvrgnut operaciji članka, a iako se spekulisalo da će ubrzo na teren, povreda je teže prirode i pauziraće oko šest nedelja.



To praktično znači da je on završio svoju epizodu u Bajern Minhenu, jer mu pozajmica ističe 30. juna, a Bavarci nemaju nameru da aktiviraju otkup od 120 miliona evra, pa Brazilac ostaje na "vetrometini".



Kako je plan Bundeslige da se završi do kraja juna, jasno je da Kutinjo više neće igrati za Bajern, pa je sada u rukama FIFA oko odluke da "produži" ugovore do kraja sezone, odnosno omogući igračima da igraju u Ligi šampiona.



Kao što smo pisali, detaljan plan UEFA je da se LŠ i LE nastave u avgustu, a Kutinjo nije jedini igrač u ovom "problemu", tako da će FIFA morati dobro da razmotri kako da klubovi koji igraju u evropskim takmičenjima ne budu oštećeni zbog ugovora koji ističu 30. juna.



Što se Kutinja tiče, on je i dalje na čekanju, budućnost mu je neizvesna, pominje se povratak u Premijer ligu, u prvom redu je Njukasl, ali sve je i dalje da dugačkom štapu...