Kurtoa ubeđen - "Dati titulu Barsi je nepravda!"

Nemačka je prva zemlja top petica koja će pokušati da vrati fudbal na teren. Ako ne dođe do novih odlaganja to bi trebalo biti 15-og maja. Nastavak Bundeslige je itekako važan za ostale lige širom Evrope, Premijer liga, Serija A i španska Primera takođe planiraju svoje povratke.



Kao opcija uvek ostaje prerani završetak sezone, što je uradila francuska Liga 1 gde je titulu poneo PSŽ. Golman Real Madrida smatra da ovakav ishod se ne sme desiti u Španiji.



"Samo dva boda smo od Barselone i možemo biti šampioni, tako da bi bilo baš loše ako se sezone otkaže. Ako se u Španiji odlučui da je Barslona šampiona, onda mi to ne deluje fer. Odigrali smo jednu nerešenu i jednom ih pobedili što dokazuje da smo bolji tim od njih. Liverpul u Engleskoj razumem, velika je prednost u odnosu na drugi tim. Šampionat se zasniva na tome da su sve utakmice odigrane. Ostalo je još jedanaest kola, rano je za odlučiti ko je šampion. Ako biramo pobednika bez kompletiranja sezone, onda bi bilo bolje da nema šampiona", izjavio je Kurtoa za belgijske medije, piše Marka.



Ostaje da se vidi kakva će konačna odluka FS Španije i čelnika La lige biti, Španija je jedna od zemalja koje su najviše nastradale tokom korona pandemije.