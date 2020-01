Kup Italije - Spektakl na San Paolu, golovi važeći i nevažeći, crveni kartoni, promašen penal i prolaz Napolija!

Fudbaleri Napolija plasirali su se u polufinale Kupa Italije pošto su na domaćem terenu savladali Lacio rezultatom 1:0.



Početak iz snova za domaće, već u Početak iz snova za domaće, već u drugom minutu Lorenco Insinje je savladao Strakošu nakon solo-akcije unutar šesnaesterca





Osam minuta kasnije, usledio je šok za domaće pošto je Hisaj napravio penal. Loptu na kreč je namestio Imobile koji ipak nije bio precizan, te je gađao preko gola









Lukaš Leiva kao da je odlučio da "pomogne" rivalu, te je i on zaradio isključenje sredinom prvog poluvremena





U drugom poluvremenu Imobile je uspeo da postigne gol, ali je on poništen zbog ofsajda. Usledili su novi napadi Lacija koji je i u finišu uspeo da stigne do pogotka, ali je i on poništen iz istog razloga nakon VAR asistencije.





Tako je Napoli uspeo da se plasira u polufinale Kupa Italije preko Lacija za koji je čitav meč igrao reprezentativac Srbije Sergej Milinković Savić.