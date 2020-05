Kun o fudbaleru Liverpula: "Jedan je od najboljih na svetu, njegova dva koraka kao mojih 50"

Brojni igrači su tokom prekida sezone zbog pandemije koronavirusa iskoristili priliku da govore za medije, pa je tako sa španskim portalom "El Chiringuito" razgovarao napadač Mančester sitija Serhio Kun Aguero.



Argentinac je jedan od najboljih napadača koji su ikada igrali u Premijer ligi, drži sijaset rekorda u tom takmičenju, ali ove sezone je njegov Siti bio nemoćan u trci sa Liverpulom.



"Redsi" imaju 25 bodova prednosti i nadomak su titule, čak i da Englezi otkažu nastavak sezone, očekuje se da ekipa sa "Enfilda" dobije prvu titulu posle 30 godina.



Jedan od razloga za veliki uspon Liverpula je i angažovanje jednog od najboljih defanzivaca današnjice, Virdžila van Dajka.



Holanđanin je bio deo koji je nedostajao četi Jirgena Klopa, to je danas i jasno, a o njegovim kvalitetima govorio je i Aguero.



"Svi znamo da je Van Dajk jedan od najboljih centralnih defanzivaca na svetu. Jak je, visok, sjajan atleta. Jak u duelima jedan na jedan i odlično koristi svoje telo. Naravno, ima i te duge noge.



Možda ne deluje da je brz, ali sa onim nogama sve može da stigne. Njegova dva koraka su kao 50 mojih.



Najviše me oduševljava kako se brani. Nije nervozan kada treba da te zaustavi, strpljiv je. To otežava posao napadaču.



Ja sam prilično brz i volim da driblam, pa više volim kada mi defanzivac priđe. Ali on čeka i onda dobije pomoć još jednog defanzivca. Jako je dobar u tome", izjavi je 31-godišnji Argentinac.







Mnogi Van Dajka već smelo porede sa najvećim defanzivcima u istoriji Premijer lige, zaista je neverovatno šta je za par godina postigao štoper Liverpula.