Kumanovih deset pravila - Kako je promenio Barsu?

U Barseloni se mnogo priča o Ronaldu Kumanu, odnosno dobrim igrama Katalonaca na startu. Holanđanin je uspeo da pridobije sumnjičave igrače, a posebno Lea Mesija koji je protiv svoje volje ostao u klubu.



Šta je Kuman promenio?



Mnogo toga, ovo su navodno deset novih stvari u Barseloni koje su potpuno okrenule stvari u svlačionici i na terenu.



1. Treninzi su mnogo jači, Holanđanin smatra da su Setijen i Valverde grešili smanjenjem intenzita treninga, igračima je odmah rekao da će igrati kako treniraju i u tome nema nikakvu sumnju. Pripreme su bile teške sada se kupe plodovi.



2. Promena formacije nije išla bez otpora. Ali, Kuman smatra da 4-2-3-1 predstavlja nešto na šta će tim morati da se navikne i interesantno je da ni kada tim nije uspevao da postigne pobedonosni gol protiv Sevilje, ništa se nije menjalo. Jednostavno on želi da igra praktično sa četiri napadača, a kao i Ajaks, Bajern i Gvardiola insistira na duplom pivotu.



3. Veruje starterima, on menja tim, ali samo tokom meča, čini se da je fiksirao startnu postavu i jedino suspenzije kao Lengleova protiv Sevilje, znače da novi igrač ulazi u tim. Viljareal, Selta, pre Sevilje je izveo isti tim.



4. Vratio se treninzima na dan meča, ne želi da ekipa otupi oštricu, kada igraju na "Kamp Nou" imaju trening pre utakmice, i to taktički. Poslednji koji je to radio je Luis Enrike. Zanimljivo, Kike Setijen je to probao da uvede, igrači su se bunili. Kuman ima veći autoritet.



5. Igrači moraju da budu sat vremena na stadionu pre treninga i na raspolaganju Holanđaninu kako bi razgovarao sa njima, ili im eventualno pustio pripremljenu video analizu.



6. Pomerio je vreme zagrevanja, recimo protiv Bajerna je Barsa izašla opuštena sa deset minuta zaostatka u Lisabonu, Kuman insistira da to bude ranije i intenzivnije.



7. Našao je prave uloge igračima, recimo to se vidi kod Kutinja, mada ne i kod Grizmana koji konačno igra najbliže golu, ulazi u šanse ali ne daje golove. Međutim, Kuman insistira da Francuz nastavi na toj poziciji i što se njega tiče ono što je sada neće se menjati, niti će pokušavati sa nekim taktičkih avanturama.



8. Kuman govori sve u luce, veoma je jasan, ume da kritikuje i najbolje i da iznosi zamerke. Ništa ne shvata lično i spreman je da uvek debatuje sa igračima. Ipak, naglašava im da je njegova poslednja.



9. Godine nemaju nikakav značaj. Prvo, ako mladi i stari igrač imaju isti kvalitet, staviće mladog, ali neće forsirati klince samo zbog godina. "Mi Holanđani se ne bojimo da guramo mlade u vatru, ali jedino kvalitet odlučuje", rekao je prošle godine Kuman na jednom seminaru.



10. Kuman ima dobar odnos sa štampom, delom jer je ostavio legat kao igrač u Barsi, ali najviše je u pitanju njegova iskrenost i to što će odgovoriti na svako pitanje. Ono što kaže igračima reći će novinarima, ne voli da krije stvari što nailazi na respekt u medijima.