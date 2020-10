Kumanove brojke u Ligi šampiona? Zabrinjavajuće...

Ronald Kuman je definitivno legenda Barselone, kao igrač, nastupao je od 1989. do 1995. godine, i postigao je istorijski pogodak u finalu LŠ na Vembliju 1992. i tako Katalonce prvi put poveo ka evropskoj kruni.



Danas, posle 25 godina od rastanka, dobio je šansu da konačno postane trener Barselone i da je vodi na meču Lige šampiona u kojoj nema nijednu pobedu.



Kao trener, Kuman je u Ligi šampiona zabeležio 10 nastupa sa PSV Ajndhovenom, Valensijom i AZ Alkmarom i ima skor od šest remija i četiri poraza.



Zanimljivo, ni u jednom od tih timova nije se dugo zadržavao, PSV je vodio od jula 2006. do oktobra 2007. potom Valensiju od novembra 2007. do aprila 2008. i onda AZ Alkmar od maja do decembra 2009. godine.



Najviše se zadržao u Fejenordu, od leta 2011. do 2014. godine, kasnije je radio u Saumtemptonu i Evertonu, čega se sigurno mnogo bolje sećate. Dok je posao u Barsi dobio nakon što je "preporodio" holandsku reprezentaciju u poslednje dve godine.



Dakle, Kuman nije vodio jedan tim u Ligi šampiona još od sezone 2009/10, kada je ispao u grupnoj fazi sa AZ Alkmarom i posle tačno 10 godina ima šansu da upiše tek prvu pobedu.



Sada je možda i jasnije zašto je i sam na konferenciji uoči meča sa Ferencvarošom rekao da Barselona nije među favoritima da osvoji Ligu šampiona...