Kumanov prvi spisak, sada je sve jasno

Katalonci će odigrati prvi od tri pripremna meča, a današnji rival na stadionu Johan Krojf biće Nastik iz Taragone.



Najvažnije je to da na spisku nema Luisa Suareza i Artura Vidala, koje detalji dele od transfera u Juventus, odnosno Inter.



Spekuliše se da Urugvajac zateže oko dogovora sa Barsom i da zahteva isplatu ugovora do juna, dok će se Arturo Vidal najverovatnije sporazumno pozdraviti sa Kataloncima i kao slobodan otići u Inter. Transfer Čileanca bi mogao da bude ozvaničen do kraja dana, pošto je postigao sve uslove za ugovor do 2022. godine.











Ono što je takođe važno - Lionel Mesi je na spisku, baš kao i Osman Dembele, koji je poslednji put igrao pre 290 dana.



Tu je i povratnik Filipe Kutinjo, novajlije Trinkao i Pedri, nedostaje lakše povređeni Ansu Fati i operisani Ter-Štegen, ali i Miralem Pjanić, Samjuel Umtiti i Žan-Kler Todibo koji su zbog pozitivnih testova na covid-19, tek danas odradili prvi trening. 👥 [CONVOCATORIA]

⚽ #BarçaNastic

💪 La primera convocatoria de @RonaldKoeman

Utakmica Barselona - Nastik na programu je u 19.00.