Kumanov pečat - Konačno Mesi na pravoj poziciji, rasprodaje se čitav jedan tim, ostaju dva!

Nikad vruće leto nije bilo u Barseloni. Leo Mesi je želeo da ode, Bartomeu ga je "izdao", a potom i odbio da podnese ostavku i raspiše izbore, već je doveo Ronalda Kumana.



Nema tog poznavaoca fudbala koji se ne slaže da Kumana čeka najteži posao u Evropi, ali Holanđanin ima plan. On je sproveo disciplinu, produžio trening, znatno pojačao intenzitet i već je dobio nadimak "Narednik Kuman".



Ono što je za početak najvažnije, Kuman će sigurno igrati u formaciji 4-2-3-1, što mnogi misle još odavno da je idealna za Lea Mesija.







Upravo će Kuman konačno postaviti Mesija na poziciju "desetke", sa slobodom kretanja i smanjenim trčanjem. Kuman želi bržu tranziciju, protok lopte i konkretnije napade, sve suprotno od fudbala koji su igrali Valverde i Kike Setijen.









Za sada, promena neće biti u odbrani, iako je plan da dođe Erik Garsija, ali Barsa će morati da igra poker sa Sitijem do kraja roka da bi ga dovela po realnoj ceni. Nelson Semedo će otići u slučaju dobre ponude, a onda će Barsa pokušati da dovede Beljerina.



No, do tada, odbrana ostaje ista - Ter-Štegen, Semedo, Pike, Lengle, Alba, a ispred njih su trenutno udarni tandem De Jong i Pjanić, kojima Kuman želi da pridoda i Vajnalduma, dok će Buskets morati da prihvati manju ulogu.