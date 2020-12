Kumane, ako ovo ne uspeš do Nove godine, spakuj kofere i idi sam...

Real Madrid je pobedio Atletiko i trka je ponovo otvorena, ima li Barselona čemu da se nada?



Katalonci prolaze kroz najteži start sezone još od one 2002/03, kada je Luj van Gal srušio sve što se moglo srušiti, pa je na proleće Radomir Antić spašavao Barsu od ispadanja i doveo je do Kupa UEFA.



Ronald Kuman trenutno više liči na Van Gala nego na spasioca Antića i pred njim je pet utakmica i pet finala u kojima ako ne osvoji 15 bodova, sam treba da ode za Novu godinu.



Barselona do Nove godine igra još pet prvenstvenih mečeva, od toga čak četiri kod kuće i gostuje samo Valjadolidu. Večeras na Kamp Nou stiže Levante, potom u sredu Real Sosijedad, a u subotu Valensija. Nakon gostovanja Valjadolidu, za kraj ove baksuzne 2020. godine na Kamp Nou dolazi Eibar. Na papiru, Barsa ne sme da prihvati da osvoji 13 bodova, nego maksimalnih 15, jer četiri meča igra na svom terenu.









Kuman već večeras ima šansu da prizna svoju najveću grešku, a to je da samo on zna zašto uporno izostavlja Rikija Puđa, najboljeg veznog igrača Barselone koji ne igra.



Riki Puđ je odigrao samo 77 minuta ove sezone, ali je protiv Juventusa u poslednjih 20 pokazao više nego De Jong, Pjanić i Buskets za čitavu jesen. Spekuliše se da je Kuman spreman da mu pruži konačno šansu, i da prestane da bude tvrdoglav, kao što to jeste kada je u pitanju formacija 4-2-3-1.



Rival je idealan, Levante je u La Ligi 14 puta gostovao na Kamp Nou i svih 14 mečeva je izgubio.



Ako Kuman nastavi da tera po svom i ne osvoji 15 bodova do Nove godine, pošteno bi bilo da se sam spakuje i da ode.





Jer, nakon domaćinske atmosfere u decembru, u januaru Barselona ima ČETIRI vezana gostovanja - Ueski, Granadi, Bilbau i Elčeu, a kako Katalonci imaju samo jednu pobedu van Kamp Noua, i to još u drugom kolu iz Viga, čemu onda da se iko nada ako Barsa prethodno ne osvoji maksimalnih 15 bodova do kraja godine?!