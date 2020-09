Fudbaleri Barselone savladali su Đironu u pripremnom meču za nastupajuću sezonu, bilo je 3:1 (2:0) u korist ekipe Ronalda Kumana.



Poveli su u 21. minutu, sjajna akcija koju je počeo Mesi, prosledio je loptu na bok ka Trinkau, mladi Portugalac je potom proigrao Kutinja, kojem nije bilo teško da se upiše u listu strelaca.



U poslednjem minutu prvog dela i 2:0, sjajan udarac Lionela Mesija sa ivice kaznenog prostora i to desnom nogom, lopta je od stative ušla u mrežu Đirone.



Na samom startu nastavka Đirona stiže do pogotka, strelac je bio Sainz.



Ipak, samo dva minuta trebala su Barsi da vrati dva gola viška, ponovo strelac Mesi, ovoga puta uz dosta sreće, lopta je nakon njegovog udarca sa ivice kaznenog prostora pogodila jednog od protivničkih igrača i prevarila golmana Đirone.



Ispostavilo se da je to i konačan rezultat ovog susreta, golove pogledajte u nastavku.





Ma kakav odlazak, Leo Mesi je već pravi! https://t.co/wMBZEmOkRD — Sportske.net (@sportske) September 16, 2020











U drugom delu su šansu dobili i Semedo, Lengle, Firpo, Riki Puđ, Alenja, Pedri, Dembele, Konrad i Brajtvajt.





Kuman je od starta izveo sledeću postavu: Neto, Roberto, Pike, Arauho, Alba, Buskets, De Jong, Mesi, Kutinjo, Trinkao i Grizman.