Kuman se predao, kako će Barsini navijači živeti sa tim?

Trener Barselone Ronald Kuman priznao je da je osvajanje titule ravno nemogućnoj misiji, bez obzira na to što nije prošlo ni pola sezone.





Posrnuli katalonski klub je nastavio da prosipa bodove odigravši nerešeno protiv Eibara.



Sve je to navelo iskusnog holandskog stručnjaka da prizna ono što navijači najmanje vole da čuju.



"Ukoliko pogledamo realno, osvajanje La Lige deluje veoma komplikovano iz ove pozicije. Ništa nije nemoguće, ali treba uzeti u obzir veliku bodovnu prednost Atletiko Madrida. Radi se o odličnom timu koji načinom igre ne ostavlja rivalu mnogo opcija. Veoma su jaki, primaju malo golova i imaju kontinuitet" - rekao je Kuman posle meča.



Istakao je da je njegov tim zaslužio tri boda, sudeći prema inicijativi i šansama tokom 90 minuta igre.



"Zaslužili smo pobedu, uradili smo sve što je bilo potrebno. Rival je imao samo jedan udarac uokvir gola. Stvarali smo šanse, ali nismo iskoristili penal i pravili smo greške u odbrani što nas je koštalo. Vredno i dobro smo radili, prikazali dovoljno za tri boda, ali nismo stigli do njih. Ovo se prečesto dešava" - rekao je dodajući:







"U prvom poluvremenu nismo iznosili loptu kako smo želeli, rival nas je dobro stisnuo i bilo nam je potrebno mnogo kombinovanja da bismo stigli do slobodnog igrača. Ne znam zašto smo izgledali tako, da li zbog straha ili nečeg drugog. U drugom poluvremenu smo počeli da igramo. Remi nije pravedan ishod, ali to nam se dešava po ko zna koji put ove sezone. Radimo stvari dobro, tim se bori do poslednjeg trenutka, ali na kraju ne dođe do tri boda".



Za kraj nije hteo da traži opravdanje u izostanku Lionela Mesija niti u tome što su u sastavu preovladali mlađi igrači.



"Ne želim da kažem da nam je nedostajalo iskusnijih igrača. Tim je u tranziciji, a imamo problema i sa povredama. U postavi je bilo pet ili šest mladih igrača, ali je uprkos tome sastav koji je izašao na megdan Eibaru veoma iskusan. Nedostaao nam je Mesi, on je igrač koji pravi razliku" - rekao je Kuman.



Barselona će tako tužnu 2020. godinu završiti sa sedam bodova manje od lidera Atletika uz čak dve utakmice više.