Kuman progovorio i već sada je sve jasno!

Po prvi put u 12 godina Barselona završava sezonu bez trofeja, što je znak da nešto mora da se menja.



Kike Setijen je otišao, a na njegovo mesto će doći Ronald Kuman, što još uvek nije zvanično, ali je na osnovu njegove izjave praktično gotovo.



"Da, voleo bih. Ipak, to će biti potvrđeno tek kad potpišem ugovor.



Sve do tada, ja vam ništa ne mogu reći, iako bih voleo", rekao je Ronald Kuman.



Inače, Kuman ima ugovor sa Fudbalskim savezom Holandije, ali je moguće prekinuti taj ugovor uplatom obeštećenja.



Ovaj fudbalski stručnjak je vezan za Barselonu imajući u vidu da je klubu doneo titulu prvaka Evrope 1992. godine protiv Sampdorije, a za ovaj klub je kao igrač nastupao od 1989. do 1995. godine.